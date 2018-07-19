Чем питались британские крестьяне в Средневековье

Группа специалистов из Бристольского университета провела крупное исследование, в ходе которого выяснила, что ели средневековые британские крестьяне.

Мы многое знаем о жизни и питании знаменитых людей Средневековья, дворян или представителей церкви. У нас есть их мемуары или записки, по которым мы можем восстановить их быт, но жизнь обычных крестьян почему-то остается в тени. В новом исследовании мы решили узнать, как питались простые люди, — пояснили авторы исследования.

Изучение диеты обычных людей поможет лучше понимать средневековый образ жизни и традиции тех времен.

Авторы работы базировались на исторических записках, в которых говорилось, что средневековые крестьяне питались мясом, рыбой, молочными продуктами, фруктами и овощами. Но доказать это не было возможности, так как археологические данные у специалистов отсутствовали.

В новом исследовании ученые провели химический анализ органических остатков на глиняной посуде и костях животных, найденных в одной из самых ранних деревень, Вест-Коттон в графстве Нортгемптоншир.

Анализ посуды показал, что в основном в рационе питания крестьян были масло, сыр и рагу с овощами, говядиной или бараниной. Также крестьяне часто ели лук-порей и капусту.

Интересно, что следов рыбы и фруктов на посуде практически не было, то есть обычные люди редко ели эти продукты, хотя исторические записки говорят об обратном.

Несмотря на то, что крестьянам были недоступны многие продукты, они питались достаточно сбалансированно, считают специалисты.

В их диету входили все нужные для роста и здоровья продукты: молоко, тушеное мясо и овощи — источник белка и жиров, а для поддержания активности люди ели ячменный или овсяный хлеб, в котором было много углеводов.

Такой подробный анализ удалось провести не только из-за хорошей сохранности стоянки, но и благодаря новым современным технологиям, которые с каждым годом становятся все лучше. Ученые надеются, что благодаря методу анализа органических остатков удастся многое узнать о жизни наших предков, ведь иногда исторические источники раскрывают не всю картину.