Пьяный мужчина открыл стрельбу на детской площадке в Москве

В Москве пьяный мужчина открыл стрельбу из газового пистолета на детской площадке. Инцидент произошел в восточной части города во дворе жилого дома по улице 9 Мая, сообщили «Ридусу» в пресс-службе управления МВД по Восточному административному округу столицы.

Прибывшим на место полицейским удалось по горячим следам задержать предполагаемого преступника. Им оказался 46-летний местный житель, находившийся в состоянии опьянения.

Как уточнили в МВД, злоумышленник произвел несколько выстрелов из газового пистолета в районе детской площадки, где в этот момент находились дети.



На оказавшейся в распоряжении издания записи камеры видеонаблюдения можно заметить, как задержанный неуверенной походкой покидает подъезд, на какое-то время останавливается в середине двора, после чего, вступив в легкую перепалку с находившимися неподалеку старшими школьниками, направляется к площадке.

В этот момент раздаются несколько выстрелов, и дети начинают массово разбегаться.

Совершив противоправное действие, возмутитель спокойствия медленно направляется в сторону своего дома. На видео отчетливо видно, что в момент возвращения к подъезду у него в руке находится оружие.

В настоящий момент подозреваемый заключен под стражу, в его отношении возбуждено уголовное производство по статье УК РФ «Хулиганство». О пострадавших в результате инцидента не сообщается.

Напомним, два года назад аналогичная ситуация произошла во дворе одного из многоэтажных домов на юго-востоке столицы. Тогда от действий еще одного захмелевшего стрелка пострадали две несовершеннолетние.