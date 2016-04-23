найти ×
   
  • USD +0.05
    64.54
  • EUR 0.00
    71.97
СохранитьСохранено0
×

102711

Российская армия отказалась от тушенки

Small f78f8d6c11

© Валерий Матыцин/ТАСС

Заместитель министра обороны РФ генерал армии Дмитрий Булгаков заявил о том, что тушенка больше не входит в рацион питания российских военнослужащих.

«То, что было раньше фирменным знаком военной кухни, — тушенка и „консервы мясорастительные“ — только на гражданке осталось. Даже ИРП (индивидуальные рационы питания), потомки сухого пайка, сейчас имеются в 7 разновидностях по дням недели. Чтобы не приедался», — рассказал генерал в интервью газете «Аргументы и факты».

«Я, допустим, гречку люблю, но через три дня она хоть кому надоест. То же самое можно сказать про любой продукт: хоть про картофель, хоть про устриц», — добавил он.

При этом Булгаков отметил, что рацион питания военнослужащих зависит от их физических нагрузок, но энергетическая ценность базового пайка российского солдата составляет внушительные 4200 ккал в сутки.

В 2004 году российская армия уже лишалась тушенки, правда только иностранной. На поставках в войска консервов исключительно российского производства настоял Сергей Иванов, бывший в то время министром обороны. Тогда тушенку публично назвали стратегическим продовольственным товаром.

Ранее «Ридус» рассказывал о том, как российская армия стала одной из самых боеспособных в мире.

Читайте также:

Нам важно ваше мнение!

+0

Комментарии (0)

Интернет
Чего не стоит покупать на AliExpress. Но все покупают
462712820читать позжечитаю позже
Технологии
Доступный «убийца айфона»: обзор Pocophone F1
5292624читать позжечитаю позже

главное

|статья

Экономика
Почему Индия не платит за российское оружие

Откажется ли Индия от российского оружия?

11550367читать позжечитаю позже
|статья

История
Государство против семьи: как донос довел до теракта23 апреля 2016

Осада Руби-Ридж — это история о том, как государственная машина решила уничтожить одну отдельно взятую семью и проиграла.

31615825читать позжечитаю позже