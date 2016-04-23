Российская армия отказалась от тушенки

Заместитель министра обороны РФ генерал армии Дмитрий Булгаков заявил о том, что тушенка больше не входит в рацион питания российских военнослужащих.

«То, что было раньше фирменным знаком военной кухни, — тушенка и „консервы мясорастительные“ — только на гражданке осталось. Даже ИРП (индивидуальные рационы питания), потомки сухого пайка, сейчас имеются в 7 разновидностях по дням недели. Чтобы не приедался», — рассказал генерал в интервью газете «Аргументы и факты».



«Я, допустим, гречку люблю, но через три дня она хоть кому надоест. То же самое можно сказать про любой продукт: хоть про картофель, хоть про устриц», — добавил он.



При этом Булгаков отметил, что рацион питания военнослужащих зависит от их физических нагрузок, но энергетическая ценность базового пайка российского солдата составляет внушительные 4200 ккал в сутки.

В 2004 году российская армия уже лишалась тушенки, правда только иностранной. На поставках в войска консервов исключительно российского производства настоял Сергей Иванов, бывший в то время министром обороны. Тогда тушенку публично назвали стратегическим продовольственным товаром.

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