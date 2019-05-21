Украинское посольство выдало фото Холокоста за депортацию крымских татар

Посольство Украины в Вашингтоне проиллюстрировало свою публикацию о годовщине депортации крымских татар фотографией евреев времен Холокоста и Второй мировой войны. Подлог заметили в российском посольстве в США.

Использованные украинскими дипломатами снимок хранится в архиве Мемориального музея Холокоста США, на нем снимке запечатлена посадка евреев из Лодзинского гетто в Польше в вагоны для отправки в лагерь смерти «Хелмно» между 1942 и 1944 годами.



«Госдеп не оставляет жалких попыток спекуляций на тему трагических событий в истории народов России в стремлении посеять межнациональную рознь в нашей стране», — прокомментировали публикацию в российском посольстве.

Российские дипломаты отметили, что всего насильственной депортации в 1944 году подверглись представители 20 национальностей, но на Украине и в Госдепартаменте США постоянно вспоминают только об одной. «Трагедия депортаций в 1941—1942 гг. крымских немцев и итальянцев, в 1944 г. — крымских армян, болгар, греков, татар сегодня не разделяет проживающих на полуострове россиян разных национальной, а объединяет», — подчеркнули в посольстве.

Напомним, недавно Верховная рада Украины обвинила Москву в угнетении коренных народов России. С инициативой выступили депутаты от «Блока Петра Порошенко», пообещав направить соответствующие обращения в ООН, ПАСЕ, НАТО, ОБСЕ и национальные парламенты зарубежных стран.

Незадолго до своей инаугурации новый президент Украины Владимир Зеленский выразил уверенность, что Крым вернется в состав страны, назвав полуостров родиной крымских татар, а теперь уже бывший президент Петр Порошенко предложил предоставить крымским татарам национально-территориальную автономию в составе Украины. Оба заявления были приурочены к Дню памяти жертв геноцида крымскотатарского народа, отмечающегося на Украине 18 мая.