Московские ученные отправятся на поиски пропавшего леопарда

Специалистам московского института проблем экологии и эволюции имени А. Н. Северцова предстоит выяснить судьбу леопарда по кличке Эльбрус, пропавшего в горах Южной Осетии. С этой целью сотрудники исследовательского центра отправятся в экспедицию к местам его предполагаемого обитания, говорится на сайте Русского географического общества.

22 мая ученые Института проблем экологии и эволюции имени А. Н. Северцова отправятся в экспедицию в горы Южной Осетии, чтобы выяснить судьбу леопарда по кличке Эльбрус. Он был в числе животных, выпущенных в природу в рамках программы по восстановлению популяции переднеазиатского леопарда, — отмечается в опубликованном сообщении.

Причиной для волнений экологов стал электронный ошейник, который носило животное после возвращения в условия дикой природы. В начале 2019 года, согласно данным спутникового сигнала, перемещения устройства прекратились, что может означать либо гибель животного, либо утерю браслета.

Члены первой экспедиции, предпринявшие попытку добраться до места нахождения устройства, не смогли этого сделать из-за сложных погодных условий.

На этот раз ученые рассчитывают добраться до района, расположенного за Главным Кавказским хребтом, и выяснить судьбу Эльбруса. Параллельно специалисты изучат кормовую базу близлежащих районов, что поможет определиться с местом выпуска следующих пяти леопардов, выращенных в сочинском Центре восстановления популяции этого редкого животного.