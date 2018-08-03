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В фундаменте здания Государственной Думы обнаружились пустоты

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© Марат Абулхатин/ТАСС

Предварительная экспертиза состояния зала пленарных заседаний Государственной Думы обнаружила серьезные проблемы в конструкции помещения. По словам одного из участников Совета Думы, значительная часть колонн, установленных в зале, опирается на образовавшиеся в фундаменте пустоты, пишет News.ru.

Так, по информации издания, специалисты планируют произвести еще одну серию изысканий, сделав около 400 дополнительных шурфов. В связи с этим, работы по реконструкции помещения, начать которые прежде планировалось уже в этом году, могут быть перенесены на неопределенный срок.

В то же время присутствовавший на заседании Совета Думы собеседник «Интерфакса» отметил, что работы по реконструкции уже существующего помещения обойдутся дешевле строительства нового.

Ожидается, что предстоящий ремонт поможет устранить и другие конструктивные недочеты помещения. В частности, речь идет о реконструкции системы вентиляции, а также ремонте крыши. 

Ранее председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин представил проект реставрации зала пленарных заседаний, предусматривающий сохранение стилистики оригинального помещения. 

Напомним, здание, ныне занимаемое Государственной Думой, было построено в 1935 году. 

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