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Тест: Какое вы магическое существо?

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  • 20 мая 2019, 18:21
  • Анна Лаврова, журналист «Ридуса», раздел «Развлечения»

Сказки и легенды народов мира подарили людям веру в чудеса и магических существ. Эльфы, русалки, ведьмы, оборотни, драконы, волшебники и чудовища — кто из этих сказочных созданий существовал в реальности доподлинно неизвестно. Но вы можете узнать, каким магическим существом могли бы быть вы! Просто ответьте на несколько вопросов максимально честно. Удачи!

Вы согласны с таким результатом? Напишите нам в комментариях, а тестом обязательно поделитесь с друзьями!

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Комментарии (1)

  • Small f00cd12528
    maclen0kвчера, 19:59

    Вы могли бы быть Драконом!

    Вы - харизматичный и мощный человек. Бесстрашный лидер, который не позволит кому-либо стоять на его пути или пути его близких. Вы - авантюрист(-ка) по натуре, и приключения всегда вызывали у вас трепет.

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