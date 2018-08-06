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Космонавтов МКС частично заменят роботами

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  • 20 мая 2019, 11:43
  • Эрика Ефремова, журналист «Ридуса», отдел «Наука и технологии»

NASA завершило подготовку и первые испытания оборудования для роботов Astrobee Bumble, которые уже в скором времени полетят вместе с космонавтами на МКС.

Там роботы будут помогать экипажу заниматься ремонтными работами станции, пояснили в агентстве.

Сначала мы хотим поручить им легкие повседневные работы, но по мере тестирования аппаратов мы будем доверять им все более сложные и ответственные задания, — рассказали инженеры.

Это поможет космонавтам сосредоточиться на более важных задачах — исследованиях и научных экспериментах. Также роботы-космонавты позволят сократить количество людей на борту.

В NASA рассказали, что Astrobee — это свободно летающая система роботов, которая обеспечит исследовательскую платформу для орбитальной лаборатории.

Первая система включает в себя трех роботов — Honey, Queen и Bumble, а также их станцию для подзарядки. Сейчас агентство тестирует систему в условиях невесомости.

Astrobee докажет, что роботы могут улучшить исследования человека. Проведение таких экспериментов в условиях невесомости в конечном итоге позволит разработать новые аппаратные и программные средства для будущих космических полетов, — отметили в NASA.

Это не первый подобный проект NASA. Ранее агентство заявляло, что они совместно с Японским космическим агентством JAXA создали роботов-аватаров, с помощью которых люди на Земле смогут выполнять работы в космосе благодаря технологии телеприсутствия.

Ученые рассказали, что внедрение робототехники в работу МКС решит проблему стоимости и безопасности человеческих путешествий в космос. Например, роботы-аватары позволят выполнять опасные космические задачи дистанционно.

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