В Госдуме пообещали раздать российские паспорта жителям Приднестровья

Депутат Государственной думы Александр Ярошук анонсировал выдачу российских паспортов жителям Приднестровья. По его словам, в ближайшее время в правительстве России будет принято соответствующее решение.

«Вот сейчас политическая воля произошла по ДНР и ЛНР. Я думаю, вот при такой совместной работе в ближайшее время будет принято и по вам политическое решение», — заявил Ярошук приднестровскому телеканалу ТСВ.



Депутат заверил жителей Приднестровья, что его коллеги в Госдуме хорошо понимают специфику жизни во всех непризнанных республиках и озабочены проблемами людей в этих регионах.

Напомним, Приднестровская Молдавская Республика — это государство на левом берегу Днестра с Бендерским анклавом на правом берегу, которое поддерживается Россией, но не признается остальными странами мира. Молдавия считает Приднестровье частью своей территории.



24 апреля 2019 года президент Владимир Путин подписал указ об упрощенном порядке получения российского гражданства для жителей Донецкой и Луганской народных республик. 6 мая в Донбассе открылись пункты приема документов для получения российского гражданства, что вызвало резкую реакцию официального Киева.



Ранее «Ридус» рассказывал о том, как молдавский народ избрал президентом пророссийски настроенного политика Игоря Додона, однако члены парламента и правительства препятствуют ему проводить самостоятельную политику. Время от времени Конституционный суд страны приостанавливает полномочия Додона, в то время как министры и значительная часть депутатов молдавского парламента ориентированы на страны Запада и периодически выдвигают требования вывода российских войск из Приднестровья и предъявляют Москве счет за «оккупацию» этой территории.