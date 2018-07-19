Порошенко признался в обиде на Россию

Дорабатывающий последние часы президентом Украины олигарх Петр Порошенко подписал обращение к украинцам, в котором рассказал о своей главной обиде за годы работы на посту главы государства.

«Самым обидным для меня является то, что не удалось установить мир и восстановить территориальную целостность Украины. С очень большим опозданием начали восстанавливать уровень жизни после экономического кризиса, вызванного российской агрессией», — приводит слова Порошенко его пресс-служба.

В том же обращении Порошенко извинился перед теми украинцами, чьи надежды на реформы последних лет не оправдались. «Уже объяснял: даже если и верить в то, что президент может все, он не может все сразу», — заявил он в свое оправдание.

Также Порошенко пожелал избранному президенту Украины Владимиру Зеленскому успешной работы.

Неделю назад стало известно, что Генпрокуратура Украины начала расследование в связи с вмешательством высших должностных лиц государства, включая Петра Порошенко, в деятельность судей, которые отменили национализацию «ПриватБанка», принадлежавшего олигарху Игорю Коломойскому. Имя Порошенко упоминается в материалах этого уголовного дела.

Несколькими днями ранее Петр Порошенко был допрошен сотрудниками Генпрокуратуры по уголовному делу о гибели людей в ходе Евромайдана в 2014 году. Главу государства вызывали на допрос в связи с тем, что он во время публичных выступлений заявлял о новых данных, о которых не говорил на предыдущем допросе.