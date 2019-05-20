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Устроивший аварию и драку автогонщик попал на видео

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скриншот

Проходившая в рамках NASCAR гонка Monster Energy завершилась сначала аварией, а затем и дракой.

Видеозапись произошедшего была опубликована в Twitter-аккаунте FOX Sports.

На кадрах видно, как два автомобиля совершают после гонки круг почета. Неожиданно один из них перестраивается в левый ряд, фактически подрезая едущую слева от нее машину. В итоге гонщик Клинт Бойер, совершивший небольшое столкновение, теряет управление — его машину относит к бордюру.

Видимо, посчитав виновным своего оппонента Райана Ньюмана, Бойер бежит к его автомобилю и начинает наносить удары своему сопернику, все еще находящемуся в салоне.

Оттаскивать разбушевавшегося Бойера пришлось персоналу обеих команд и другим гонщикам.

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