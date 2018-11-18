Солистка Spice Girls пожаловалась на слепоту

В лондонскую больницу попала солистка поп-группы Spice Girls Мелани Браун, больше известная как Мел Би.

Проблемы с глазами у нее начались после лазерной коррекции зрения, сообщает The Sun.

По данным издания, сначала 43-летняя мать троих детей перестала видеть левым глазом, а затем и правым. «Я ничего не вижу. Я полностью ослепла», — цитирует ее газета.

Хотя артистке рекомендовали остаться в больнице, Браун ее покинула, чтобы продолжить репетиции с группой.

Ранее сообщалось о том, что в этом году Spice Girls воссоединились. В ближайшее время группа планирует отправиться на гастроли. Предполагается, что в турне поедут все участницы, кроме Виктории Бекхэм.

Как пишет The Sun, воссоединение группы было поставлено под сомнение в марте, когда Браун рассказала в телеинтервью о том, что у нее была интимная связь с другой солисткой Spice Girls Джери Холлиуэлл. Говорят, что это признание очень разозлило 46-летнюю Джери и ее мужа Кристиана Хорнера, возглавляющего команду Формулы-1 «Ред Булл».

Известно также, что впервые проблемы со зрение у Мелани Браун появились пять лет назад.

Представитель певицы пообещала, что она вернется к репетициям и примет участие в турне, которое стартует уже на следующей неделе в Дублине.