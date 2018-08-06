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Прерванный полет SSJ-100 проверит прокуратура

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© Александр Тарасенков/Интерпресс/ТАСС

Ульяновская транспортная прокуратура изучит обстоятельства инцидента с самолетом Sukhoi Superjet 100 компании «Аэрофлот», который накануне вернулся в аэропорт отправления после срабатывания бортовой сигнализации.

Такую информацию в воскресенье, 19 мая, приводит ТАСС со ссылкой на заявление пресс-службы Приволжской транспортной прокуратуры.

Напомним, днем ранее рейс Ульяновск-Москва, изначально выполнявшийся на самолете отечественного производства, был задержан в связи с неполадками, возникшими на борту SSJ-100 при взлете.

Изначально сообщалось об отказе гидросистемы лайнера, однако впоследствии инцидент объяснили общей формулировкой о технических причинах.

В итоге, ожидавшие вылета пассажиры смогли отправиться в столицу лишь спустя около 12 часов. Для этой цели авиакомпания предоставила резервный борт Airbus A320.

Напомним, широкая дискуссия о безопасности эксплуатации SSJ-100 развернулась после инцидента с еще одним бортом компании «Аэрофлот», загоревшемся при выполнении аварийной посадки в столичном аэропорту Шереметьево.

Как сообщал «Ридус», в трагедии, произошедшей 5 мая, погибли 40 пассажиров и 1 член экипажа.

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