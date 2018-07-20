Беглов заявил, что Кронштадт через 5-7 лет будет лучшим городом Европы

Глава Санкт-Петербурга Александр Беглов на встрече с жителями Кронштадта заявил, что город активно развивается и через несколько лет станет одним из лучших городов России, сообщает портал 78.ru.

Я всем говорю покупать квартиры в Кронштадте, через 5−7 лет это будет лучший город Европы, — добавил градоначальник.

По инициативе Беглова с апреля стартовал проект «Родной район». В рамках этого проекта сегодня в МФЦ Кронштадта уже поступило 600 заявлений. Большинство из них связаны с вопросами благоустройства, освещения и дорог.

Ранее Беглов в честь дня Балтийского флота высадил в кронштадтском парке яблони, отмечает портал.