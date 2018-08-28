В сборной России опровергли информацию о 160 бокалах пива, выпитых игроками
- 17 мая 2019, 22:29
- Георгий Самсонов, журналист «Ридуса»
Главный тренер сборной России по хоккею Илья Воробьев назвал чушью появившуюся в словацких СМИ информацию о том, что после победы над чехами на чемпионате мира игроки российской команды выпили на праздничном ужине 160 бокалов пива.
«Информацию непонятных иностранных источников мы не комментируем. Это чушь собачья», — приводит слова Воробьева «Матч ТВ».
Как отмечает телеканал «360», в словацких СМИ были опубликованы фотографии, сделанные папарацци. Однако, судя по снимкам, в ресторане пили пиво некоторые члены персонала команды, а сами хоккеисты уехали в отель на автобусе.
При этом известный хоккейный тренер Андрей Назаров в комментарии «Чемпионату.com» в шутливой форме выразил сожаление, что не оказался со сборной России в тот вечер. «Я бы с ними пропустил по паре кружечек после такой победы и обсудил игру», — сказал он. Назаров добавил, что всегда просит своих подопечных пить только хорошие напитки, а чешское пиво является лучшим в мире.
Ранее «Ридус» писал о разгромной победе России над Чехией на мировом первенстве в Словакии.
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