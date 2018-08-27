Отменен приговор матери, продавшей девственность 13-летней дочери

Мосгорсуд отменил приговор 36-летней жительнице Челябинска, продавшей невинность своей 13-летней дочери за полтора миллиона рублей.

Как сообщалось ранее, в декабре 2018 года Люблинский райсуд признал мать девочки виновной и приговорил ее к 4,5 года колонии общего режима.

Не согласившись с предъявленным ей обвинением, женщина обжаловала приговор, в результате чего Московский городской суд отменил решение нижестоящей инстанции.

«Материалы будут направлены в Люблинский районный суд для повторного рассмотрения в ином составе судей», — сообщила порталу 74.ru пресс-секретарь Люблинского районного суда Людмила Морозова.

Как писал «Ридус», жительница Челябинска была задержана вместе со своей знакомой в одном из московских ресторанов при передаче им денег. Была опубликована видеозапись, на которой мать девочки и ее соучастница дают признательные показания.

Две подельницы обвиняемой были осуждены на 3,5 года каждая.

Ребенка отправили сначала в больницу, а затем домой в Челябинск. Опеку над школьницей взяли родственники.