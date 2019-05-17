Кошка на перилах эскалатора вызвала много вопросов

Видео с кошкой на эскалаторе стремительно набирает популярности в интернете. Появившись в аккаунте catmantoo, оно набрало уже больше 135 тысяч просмотров, следом ролик опубликовали на портале Rediit, где он за считанные часы вырвался в топ, собрав свыше 12 тысяч лайков и более сотни комментариев от удивлённых пользователей.

Кошка ходит по перилам эскалатора, WTF? У меня так много вопросов ?? 😉😂🐈

Кошка удивила пользователей местом для прогулок, восхитила способностью держать баланс на движущихся перилах и напугала опасным времяпрепровождением.

Кошки забавляются самыми страшными вещами.

Может быть, она просто занимается кардио-тренировкой.

Беговая дорожка, если у вас нет денег на спортзал

Я предполагаю, что кошка пытается выяснить, почему она идёт вперед, но при этом не продвигается. К сожалению, я думаю, что ответ за пределами кошачьего мозга, поэтому она так и будет ходить там некоторое время!

Это видео вылечило мою депрессию.

Кошка наверняка прилетела с другой планеты и ещё не знает, как тут всё устроено.

Это же лунная походка, ребята!

Кажется, она несколько раз растерялась, но заметив, что за неё всё ещё наблюдают, изо всех сил старается выглядеть беспечной :))

Кто-нибудь, помогите этой кошке!

Я извиняюсь, что вмешиваюсь, но вы не должны позволять своим питомцам играть рядом с эскалаторами. Они могут быть очень опасными. Но кошка восхитительна!

Это кошка Бинди — он профессиональный тренер и не допустит, чтобы с его питомцем что-то случилось!

Ранее «Ридус» публиковал видео с большой собакой, которая так испугалась эскалатора, что хозяину пришлось взять её на ручки и подняться с ней по ступенькам.