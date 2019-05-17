В Луганске заявили, что все жители ЛНР хотят быть гражданами России

Глава самопровозглашенной Луганской Народной Республики Леонид Пасечник заявил, что практически все жители ЛНР желают получить российский паспорт, сообщает ТАСС.

По его словам, об этом говорит хотя бы тот факт, что очередь на получение паспортов республики, без которых нельзя обратиться за российским паспортом, расписана до конца июня.

Существуют определенные квоты на получение российских паспортов — 500 паспортов в день, но практическим все граждане республики желают быть гражданами РФ, — приводит агентство слова Пасечника.

В свою очередь вице-спикер Совета Федерации РФ Юрий Воробьев рассказал агентству, что в данном случае речь идет о технической квоте.

По его словам, иммиграционная служба просто не может выдавать более 500 паспортов в день.

Напомним, президент России Владимир Путин 24 апреля подписал указ об упрощенном получении российских паспортов жителями отдельных районов Луганской и Донецкой областей Украины.

Согласно новым правилам, жители ДНР и ЛНР смогут претендовать на получение гражданства РФ до истечения пяти лет с момента получения вида на жительство. При этом сроки, отведенные органам государственной власти на рассмотрение заявления, сократятся до трех месяцев.

27 апреля Путин сказал журналистам, что власти РФ думают о возможности упрощенного получения российского гражданства для жителей всей Украины, не только Донбасса.

Украина не признает российские паспорта, которые начали получать жители самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), говорится в заявлении МИД этой страны.

Как сообщал «Ридус», 6 мая в Луганске открылся первый в ЛНР пункт по приему документов граждан, желающих получить российское гражданство.