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В Абхазии будут наказывать нелегальных гидов из России

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В Абхазии решили упорядочить экскурсионную деятельность и привести ее в соответствие с действующим законодательством, поэтому иностранцы, включая россиян, больше не смогут проводить экскурсии в республике.

Согласно местным законам, иностранные граждане не могут работать на территории страны без соответствующих документов.

При этом Министерство по курортам и туризму Абхазии ввело еще в 2016 году обязательное обучение и лицензирование всех экскурсоводов и инструкторов горно-пешеходного туризма в республике, однако получить аттестацию могут только граждане страны.

А в мае нынешнего года власти Абхазии начали предпринимать действенные меры по выявлению и наказанию нелегальных гидов.

По мнению туроператоров, от нововведений может пострадать такой сегмент туристического рынка, как однодневные поездки и многодневные организованные автобусные туры.

Как правило, такие группы организуются на российской стороне и всегда сопровождаются российским гидом, сообщается на сайте Ассоциации туроператоров.

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Считавшая подделкой картина Пикассо оказалась подлинником

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Филип Стэплтон из английского города Кроли ради интереса приобрел за 230 фунтов стерлингов (почти 19 тысяч рублей) картину Пабло Пикассо «Купальщица, сидящая на берегу моря» 1930 года, которая, исходя из ее цены, заведомо не могла быть настоящей.

Тем не менее 52-летний англичанин был заинтригован формулировкой «Коллекция Пикассо», в следствие чего и потратил деньги на это произведение искусства, сообщает Sky News.

Спустя полгода владелец картины, считавший ее подделкой, все-таки решил удостовериться в том, что это не подлинник, и был несказанно удивлен результатами экспертизы.

Оценщик картин и руководитель аукционного дома в Брайтоне Роузи Мэй чуть ли не с ходу заявила, что Стэплтон стал счастливым обладателем оригинала, который стоит во много раз больше потраченных им денег.

«Слишком много деталей говорят о том, что это настоящий Пикассо», — приводит слова Мэй телеканал.

В итоге Стэплтон решил выставить картину на аукцион. По прогнозам экспертов, он может выручить за нее 750 тысяч фунтов стерлингов (почти 62 миллиона рублей).

Ранее в присвоении рисунка Пабло Пикассо обвинили 88-летнюю итальянскую актрису Лючию Бозе.

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