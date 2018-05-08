Первые итоги миссии по изучению астероида Ультима Туле

Руководители космической миссии New Horizons поделились первыми результатами изучения астероида Ультима Туле. Сближение зонда с астероидом состоялось в конце 2018 года, и сейчас ученые проанализировали данные, которые собрал аппарат почти за полгода работы.

Напомним, что Ультима Туле располагается недалеко за орбитой Плутона в поясе Койпера, а его размер — от 25 до 45 км. Астрономы впервые обнаружили его с помощью орбитального телескопа «Хаббл».



Во время пролета мимо астероида аппарат смог добыть данные не только о наличии спутников и колец, но и измерить параметры астероида, оценить его возраст и возможную теорию происхождения.

Для астрономов пояс Койпера представляет особый интерес, так как эта удаленная часть Солнечной системы до сих пор остается малоизученной, но в ней много объектов, которые никогда не прогревались Солнцем до высоких температур и поэтому сохраняют многие свойства исходного вещества, из которого формировалась Солнечная система.

Зонд New Horizons пролетел мимо астероида Ультима Туле 1 января 2019 года, но из-за большого объема собранной информации и большого расстояния от Земли данные пришли в обсерваторию только недавно. Астрономы уточняют, что это еще не все сведения и зонд пришлет полную информацию только к середине 2020 года.

Сейчас ученые поделились теми данными, которые удалось собрать и обработать.

Астероид Ультима Туле оказался холодным классическим телом пояса Койпера, то есть он принадлежит к классу объектов со стабильными орбитами, по форме близкими к окружности, и малым наклонением к плоскости эклиптики.

Как и предполагалось, форма астероида похожа на снеговика или матрешку, а его размер составляет около 30 км. Такая форма говорит о том, что астероид возник не в результате столкновения, а из-за сцепления двух небесных тел, которые образовались рядом и обращались вокруг единого центра масс.





Также у Ультима Туле не найдено никаких спутников, признаков наличия кометного хвоста, атмосферы или окружающих облаков пыли.



Поверхность астероида достаточно темная, так как отражает мало света. Тело астероида имеет красноватый оттенок.

Зонд New Horizons также смог измерить и температуру астероида, которая составляет около 42 кельвинов. Астрономы пояснили, что при такой температуре угарный газ, метан и молекулярный азот должны были улетучиться за время жизни Солнечной системы.