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Полиция задержала подозреваемых в полумиллиардной афере

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© pexels.com

Сотрудники полиции пресекли деятельность организованной группы, подозреваемой в крупном мошенничестве с поставкой автозапчастей, заявила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Правоохранители задержали трех человек, от действий которых пострадали более 2 тысяч человек.

По предварительным данным, ущерб от действий злоумышленников превысил 500 миллионов рублей.

Мошенники размещали в интернете объявления о продаже комплектующих частей для автомобилей из Европы по низким ценам более чем на ста сайтах.

При заказе требовалось внести предоплату в размере 50% от стоимости.

После заключения договоров с покупателями и получения денежных средств злоумышленники сообщали о невозможности поставки товара и предлагали выбрать более дорогостоящие комплектующие за дополнительную плату. С клиентами, которые требовали вернуть денежные средства, связь прекращалась, — рассказала Волк.

В результате преступники обналичивали полученные деньги, а затем вывозили их за рубеж.

Возбуждено уголовное дело. Двоим из задержанных суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу, еще один находится под домашним арестом, добавила представитель МВД.

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РЭО поможет отстающим регионам в переходе на новую систему обращения с ТКО

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«Региональный экологический оператор» (РЭО) намерен поддержать 12 регионов России, которые пока не перешли на новую систему обращения с ТКО. Поддержка будет оказываться в вопросах экспертизы при проектировании и создании современной инфраструктуры, сообщил глава РЭО Денис Буцаев на III Международном съезде регоператоров в Уфе.

Мы отслеживаем исполнение дорожной карты, ожидаем, что в установленные регламентом сроки все регионы добьются определенных успехов. Есть зеленая зона, где реформа уже достаточно успешно идет. Где приняты территориальные схемы, установлен тариф, выбран оператор, и он приступил к функционированию. А есть желтая зона, где каких-то из этих элементов не хватает, но они находятся в высокой степени готовности и в самое ближайшее время приступят к работе, — пояснил Буцаев.

Согласно так называемой «мусорной реформе», до 1 января 2020 года все регионы страны должны утвердить территориальные схемы и программы обращения с ТКО, нормативы их накопления и выбрать единых региональных операторов. Однако 12 из 85 субъектов РФ могут не успеть этого сделать. Это Архангельская, Владимирская, Курганская, Ленинградская и Рязанская области, Забайкальский, Приморский и Хабаровский края, Республика Тыва и Еврейская автономная область. 

В данный перечень также входят Москва и Санкт-Петербург. Правда, здесь надо учитывать, что у этим  субъектам отпущено больше времени на реализацию изменений, чем другим регионам.

Напомним, что с 2020 года во всех уголках России заработает единая государственная система учета отходов: все потоки и перемещения ТКО будут централизованы, а «Российский экологический оператор» сможет в режиме реального времени получать достоверную информацию и контролировать состояние отрасли во всех регионах. 

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