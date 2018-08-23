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Представлен первый в России аудиосериал

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Интерпресс/ТАСС

Автор романа «Метро 2033» Дмитрий Глуховский написал и озвучил первый в России аудиосериал «Пост».

В Москве состоялась презентация этого проекта о постапокалиптическом будущем России.

«Это история про то, как на руинах старого растет новое, про то, как детям приходится отвечать за то, что делают отцы, о героизме, об обороне рубежей», — цитирует писателя ТАСС.

По его словам, действие аудиосериала разворачивается на территории распавшейся России, в бывшем городе Ярославле.

Он пояснил, что от России в его произведении осталась только Московская империя, к востоку от которой — неизвестность, тьма, мрак. Глуховский добавил, что на границе империи находится крепость-пост, жители которой несут дозор у единственного уцелевшего железнодорожного моста через Волгу, уходящего в вечный туман ядовитых испарений.

Первый сезон «Поста» состоит из десяти серий по 45—50 минут. С 16 мая он доступен пользователям стримингового сервиса Storytel.

Автор также предупредил, что печатная версия проекта выпускаться не будет, отмечает агентство.

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Комментарии (1)

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    Nbveh Cntgfyjdсегодня, 09:06

    Первые аудио сериалы были ещё в СССР, в фильме "большая перемена" есть эпизод с этим - когда информация на корочку записывалась. Во время таких аудио спектаклей всей семьёй собирались около радиоприёмника.

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Умерла Grumpy Cat — самая сердитая кошка в мире

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© instagram.com

Пользователи Сети прощаются с прославленной кошкой Grumpy Сat — «унылым котом» в русском переводе, — получившей популярность из-за своей «угрюмой» морды на фотографии. За свою семилетнюю жизнь кошка породы сноу-шу, настоящая кличка которой — Соус Тартар, стала героиней массы интернет-мемов.

Как сообщается на официальной странице Grumpy в Facebook, жизнь животного оборвали осложнения после инфекции мочеполовых путей.

«Ее дух будет продолжать жить в сердцах ее фанатов по всему миру» — такими словами проводили Grumpy в последний путь ее хозяева.

Вечно хмурая морда Соус Тартар тоже была вызвана проблемами со здоровьем — врожденным дефектом прикуса и карликовостью. Но именно им кошка была обязана своим зведным часом в сентябре 2012 года, когда ее владелец опубликовал фото питомца в Reddit. Grumpy Cat стал символом недовольства и плохого настроения для пользователей сетей по всему миру.

"Я однажды улыбнулась. Это было отвратительно".

© quickmeme.com

"Моим любимым героем в "Титанике" был айсберг"

© funnyism.com

© memesmix.net

Официальное сообщество кошки на Facebook собрало 8,3 миллиона подписчиков, а на авторских отчислениях за посвященную Grumpy продукцию ее хозяйка Табата Бандессен из штата Аризона заработала десятки миллионов долларов.

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Комментарии (0)

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    Nbveh Cntgfyjdсегодня, 09:06

    Первые аудио сериалы были ещё в СССР, в фильме "большая перемена" есть эпизод с этим - когда информация на корочку записывалась. Во время таких аудио спектаклей всей семьёй собирались около радиоприёмника.

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