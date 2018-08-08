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Опубликовано видео с бросившим стул на корт теннисистом

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© twitter.com

Австралийский теннисист Ник Кирьос устроил скандал во время матча второго круга турнира категории «Мастерс» в Риме.

Видеозапись произошедшего была опубликована в Twitter.

На кадрах видно, что, получив от судьи предупреждение за сломанную ракетку, Кирьос стал чрезмерно эмоционально выражать свое недовольство.

Он не только оспаривал решение арбитра, но и демонстративно швырнул стул на корт.

Затем он громогласно заявил, что отказывается продолжать матч, и стал собирать свою сумку. Примечательно, что к тому моменту австралиец проигрывал норвежцу Касперу Рууду со счетом 1:2.

В итоге Кирьоса дисквалифицировали за неспортивное поведение.

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