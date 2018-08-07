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Пассажирка подралась с бортпроводником на рейсе Москва-Симферополь

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© Максим Стулов/Ведомости/ТАСС

В аэропорту Симферополя была задержана женщина, устроившая драку на борту самолета, который прилетел из Москвы.

Как сообщила ТАСС официальный представитель МВД РФ Ирина Волк, пассажирка 1954 года рождения вела себя в полете агрессивно и на замечания экипажа не реагировала.

Во время посадки женщина отстегнула ремень безопасности и направилась к выходу из самолета. Бортпроводник остановил ее и попросил вернуться на место.

«В ответ она устроила скандал, переросший в драку с бортпроводником», — сказала агентству Волк.

В итоге задержанную направили на медицинское освидетельствование. В отношении нее проводится проверка.

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