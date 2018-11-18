Тест: Как хорошо вы знаете сериал «Игра престолов»?

Знаменитый сериал «Игра престолов» подходит к концу. И пока фанаты ждут последнюю серию восьмого сезона и активно строят предположения относительно финала, давайте вспомним, как всё начиналось. Пройдите тест, в котором только поклонники истории Семи Королевств смогут ответить на 10 вопросов из 10.

Лёгкий тест или сложный? Сколько правильных ответов вы дали?

