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Тест: Как хорошо вы знаете сериал «Игра престолов»?

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  • 16 мая 2019, 14:36
  • Анна Лаврова, журналист «Ридуса», раздел «Развлечения»

Знаменитый сериал «Игра престолов» подходит к концу. И пока фанаты ждут последнюю серию восьмого сезона и активно строят предположения относительно финала, давайте вспомним, как всё начиналось. Пройдите тест, в котором только поклонники истории Семи Королевств смогут ответить на 10 вопросов из 10.

Лёгкий тест или сложный? Сколько правильных ответов вы дали?

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