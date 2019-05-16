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Депутат послал жительницу Челябинска «к чертовой матери»

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© youtube.com

В Челябинске депутат городской думы Виталий Рыльских послал женщину «к чертовой матери» во время обсуждения с жителями города проекта реконструкции ряда улиц, сообщает URA.RU.

Горожане стали возмущаться, что из-за этого проекта будут вырубать деревья. Против проекта также выступил урбанист-общественник Лев Владов.

Что сделали вы, урбанисты? А мы, депутаты, делаем хорошее, — заявил Рыльских, обращаясь к Владову.

Его слова вызвали хохот в зале, а одна женщина выкрикнула, что надо в первую очередь о людях думать.

Уберите ее к чертовой матери, она уже всем надоела! — не выдержал депутат.

Правда, женщину выводить не стали, но сотрудник полиции попросил ее вести себя потише.

«Каюсь, не сдержал эмоции. Просто она постоянно выкрикивала, мешала всем, вела себя как провокатор. Но мое поведение было неправильным, признаю», — позже прокомментировал агентству этот инцидент депутат.

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Полиция досматривает людей около места строительства храма в Екатеринбурге

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© youtube.com

Полицейские начали досматривать посетителей сквера у Свердловского академического театра драмы, где планируется строительство храма Святой Екатерины. Об этом в четверг сообщает URA.RU.

«Встали на выходах на (улицу — прим. „Ридуса“) Бориса Ельцина, устроили досмотр на входе. Люди в толпе боятся проходить контроль, говорят, что если что-то произойдет, то они не смогут убежать», — передает с места событий корреспондент издания.

В Сети уже появились первые видео процедуры досмотра, организованной правоохранителями.

Напомним, ранее сообщалась, что территорию планируемой стройки, где на этой неделе проходили акции протеста горожан, выступающих против строительства храма, обнесли вторым дополнительным забором.

Сегодня же стали известны результаты исследования общественного мнения, проведенного фондом «Социум». Так, по данным организации, более половины респондентов (52%) высказались против строительства храма на этом месте. Поддержать проект готовы лишь 28% местных жителей.

Чуть ранее по поводу екатеринбургских событий высказался диакон Андрей Кураев, сообщивший о планируемом возведении сразу нескольких многоэтажных зданий вблизи территории, отведенной под храм.

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