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В Москве задержали мужчину, перечислившего ИГИЛ 50 млн рублей

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© мвд.рф

Сотрудники ФСБ задержали в столице мужчину, подозреваемого в финансировании воюющих в Сирии боевиков ИГИЛ*.

По данным спецслужб, гражданин РФ, уроженец Северной Осетии Георгий Гуев осуществлял безналичные переводы на банковские карты лиц, принимающих участие в боевых действиях в составе террористической организации «Исламское государство»*.

«Всего с 2015 года задержанным перечислено не менее 50 миллионов рублей», — сообщает ЦОС ФСБ.

Во время обыска по месту жительства задержанного была обнаружена экстремистская литература, значительное количество банковских карт, а также «мобильные телефоны с инструкциями от координаторов ИГИЛ*».

СК РФ возбудил по данному факту уголовное дело, сообщается на сайте ведомства.

Как отмечал «Ридус», в конце апреля в Подмосковье были задержаны семь участников ИГИЛ*. У членов ячейки во время обыска были изъяты огнестрельное оружие и боеприпасы, а также средства связи, электронные носители информации, экстремистская литература.

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* запрещена в РФ

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Полиция досматривает людей около места строительства храма в Екатеринбурге

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© youtube.com

Полицейские начали досматривать посетителей сквера у Свердловского академического театра драмы, где планируется строительство храма Святой Екатерины. Об этом в четверг сообщает URA.RU.

«Встали на выходах на (улицу — прим. „Ридуса“) Бориса Ельцина, устроили досмотр на входе. Люди в толпе боятся проходить контроль, говорят, что если что-то произойдет, то они не смогут убежать», — передает с места событий корреспондент издания.

В Сети уже появились первые видео процедуры досмотра, организованной правоохранителями.

Напомним, ранее сообщалась, что территорию планируемой стройки, где на этой неделе проходили акции протеста горожан, выступающих против строительства храма, обнесли вторым дополнительным забором.

Сегодня же стали известны результаты исследования общественного мнения, проведенного фондом «Социум». Так, по данным организации, более половины респондентов (52%) высказались против строительства храма на этом месте. Поддержать проект готовы лишь 28% местных жителей.

Чуть ранее по поводу екатеринбургских событий высказался диакон Андрей Кураев, сообщивший о планируемом возведении сразу нескольких многоэтажных зданий вблизи территории, отведенной под храм.

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