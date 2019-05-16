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Найденные личинки глубоководных тварей поставили ученых в тупик

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  • 16 мая 2019, 11:47
  • Эрика Ефремова, журналист «Ридуса», отдел «Наука и технологии»

© YouTube

Международная группа исследователей рассказала об открытии микроскопических глубоководных существ, которые ранее были неизвестны науке.

Недавно биологи обнаружили странные личинки, вероятно относящиеся к виду подковообразных червей форонидов. Проблема в том, что этот вид червей малоизучен специалистами, а личинки совсем не похожи на взрослых особей своего вида.

В рамках последнего исследования ученые выловили планктон из Панамского залива и Карибского моря и проанализировали наличие в нем личинок.

Ученые рассказали, что в морях и океанах живут форониды — тип морских беспозвоночных животных из группы первичноротых. Впервые их личинки были описаны в 1846 году, а спустя десять лет биологам попались взрослые особи.

Удивительно, но личинки (с биологической точки зрения) совсем не похожи на то, во что они вырастают, поэтому изначально биологи признали личинки и взрослых особей разными видами.

Пока что мы мало знаем об этих микроорганизмах. Известно, что живут форониды не более года, питаются они мелкими организмами, которые прилипают к щупальцам. Размер взрослой особи может достигать в длину от 0,6 см до 45 см.

Несмотря на то, что эти существа обитают на больших глубинах, выглядят они очень красиво: их тело прозрачно и имеет разную окраску, которая интересно переливается на свету.

На щупальцах некоторых червей ученые находили не только их потенциальную пищу, но и прилипшие песчинки и обломки ракушек.

Во время последнего исследования ученые обнаружили в организмах планктона десятки личиночных особей: 23 из Тихого океана и 29 из Атлантики.

Затем специалисты секвенировали их ДНК, и на основании полученных данных было выделено семь видов, не имеющих генетической связи ни с одной из известных взрослых особей форонид.

Три из этого числа происходят из Панамского залива, остальные жили в водах карибского архипелага Бокас-дель-Торо.

Это удивительное открытие. Вполне возможно, что эти личинки могут принадлежать к новым для науки видам. Однако пока неизвестно, как будут выглядеть взрослые особи, и даже их целенаправленный поиск может занять годы — особенно с учетом их обитания на глубине, — заключили морские биологи.
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Полиция досматривает людей около места строительства храма в Екатеринбурге

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© youtube.com

Полицейские начали досматривать посетителей сквера у Свердловского академического театра драмы, где планируется строительство храма Святой Екатерины. Об этом в четверг сообщает URA.RU.

«Встали на выходах на (улицу — прим. „Ридуса“) Бориса Ельцина, устроили досмотр на входе. Люди в толпе боятся проходить контроль, говорят, что если что-то произойдет, то они не смогут убежать», — передает с места событий корреспондент издания.

В Сети уже появились первые видео процедуры досмотра, организованной правоохранителями.

Напомним, ранее сообщалась, что территорию планируемой стройки, где на этой неделе проходили акции протеста горожан, выступающих против строительства храма, обнесли вторым дополнительным забором.

Сегодня же стали известны результаты исследования общественного мнения, проведенного фондом «Социум». Так, по данным организации, более половины респондентов (52%) высказались против строительства храма на этом месте. Поддержать проект готовы лишь 28% местных жителей.

Чуть ранее по поводу екатеринбургских событий высказался диакон Андрей Кураев, сообщивший о планируемом возведении сразу нескольких многоэтажных зданий вблизи территории, отведенной под храм.

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