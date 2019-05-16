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Охотников на кошачьих приговорили к многомиллионному штрафу

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© pexels.com

В Малайзии суд города Куала-Тренгану назначил рекордно высокий штраф для браконьеров, у которых месяцем ранее обнаружили сразу несколько десятков шкур леопардов, тапиров, а также малайских медведей и тигров.

Теперь двое граждан Вьетнама, оказавшихся на скамье подсудимых за охоту на редкие виды животных, будут обязаны уплатить 375 тысяч долларов (около 24 миллионов рублей по текущему курсу). Кроме того, злоумышленников ожидает двухлетнее тюремное заключение, пишет местное издание The Star.

Этот вердикт воодушевляет нас и дальше преследовать браконьеров по всей строгости закона, — прокомментировал решение суда директор департамента заповедников и национальных парков Малайзии Датук Хашим.

Примечательно, что в случае неуплаты назначенной суммы срок лишения свободы увеличится до 16 лет.

Напомним, ранее «Ридус» рассказывал о другом примечательном решении суда, вынесенном в отношении браконьера: в минувшем декабре нелегального охотника из штата Миссури обязали каждый месяц пересматривать мультипликационный фильм «Бэмби».

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Полиция досматривает людей около места строительства храма в Екатеринбурге

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© youtube.com

Полицейские начали досматривать посетителей сквера у Свердловского академического театра драмы, где планируется строительство храма Святой Екатерины. Об этом в четверг сообщает URA.RU.

«Встали на выходах на (улицу — прим. „Ридуса“) Бориса Ельцина, устроили досмотр на входе. Люди в толпе боятся проходить контроль, говорят, что если что-то произойдет, то они не смогут убежать», — передает с места событий корреспондент издания.

В Сети уже появились первые видео процедуры досмотра, организованной правоохранителями.

Напомним, ранее сообщалась, что территорию планируемой стройки, где на этой неделе проходили акции протеста горожан, выступающих против строительства храма, обнесли вторым дополнительным забором.

Сегодня же стали известны результаты исследования общественного мнения, проведенного фондом «Социум». Так, по данным организации, более половины респондентов (52%) высказались против строительства храма на этом месте. Поддержать проект готовы лишь 28% местных жителей.

Чуть ранее по поводу екатеринбургских событий высказался диакон Андрей Кураев, сообщивший о планируемом возведении сразу нескольких многоэтажных зданий вблизи территории, отведенной под храм.

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