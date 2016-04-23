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Стало известно, какая погода ждет москвичей в выходные

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© Артем Геодакян/ТАСС

В выходные дни в столице ожидается теплая майская погода, сообщает РИА Новости со ссылкой на главного специалиста московского Метеобюро Татьяну Позднякову.

По ее словам, в субботу и воскресенье днем воздух прогреется до 20 градусов.

Метеоролог добавила, что к выходным ветер в Москве и области стихнет.

Нас ожидает хорошая погода. Переменная облачность без осадков. Температура — около 8 градусов тепла ночью, днем — до 20 градусов. Приятная майская погода, — приводит агентство слова Поздняковой.

В то же время ранее, как сообщал «Ридус», сотрудник центра погоды «Фобос» Елена Волосюк заявляла, что к концу недели температура воздуха по ночам будет опускаться до плюс 3—8 градусов, а днем составит не выше плюс 17—19 градусов.

«Такая температура может стать ниже климатической нормы многолетних значений», — отметила тогда метеоролог.

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Полиция досматривает людей около места строительства храма в Екатеринбурге

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© youtube.com

Полицейские начали досматривать посетителей сквера у Свердловского академического театра драмы, где планируется строительство храма Святой Екатерины. Об этом в четверг сообщает URA.RU.

«Встали на выходах на (улицу — прим. „Ридуса“) Бориса Ельцина, устроили досмотр на входе. Люди в толпе боятся проходить контроль, говорят, что если что-то произойдет, то они не смогут убежать», — передает с места событий корреспондент издания.

В Сети уже появились первые видео процедуры досмотра, организованной правоохранителями.

Напомним, ранее сообщалась, что территорию планируемой стройки, где на этой неделе проходили акции протеста горожан, выступающих против строительства храма, обнесли вторым дополнительным забором.

Сегодня же стали известны результаты исследования общественного мнения, проведенного фондом «Социум». Так, по данным организации, более половины респондентов (52%) высказались против строительства храма на этом месте. Поддержать проект готовы лишь 28% местных жителей.

Чуть ранее по поводу екатеринбургских событий высказался диакон Андрей Кураев, сообщивший о планируемом возведении сразу нескольких многоэтажных зданий вблизи территории, отведенной под храм.

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