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Арашуковы заявили, что в СИЗО им не хватает халяльного питания

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© Сергей Бобылев/ТАСС

Сенатор Рауф Арашуков и его отец Рауль Арашуков, арестованные в рамках расследования дела о хищении газа на 30 миллиардов рублей и находящиеся в СИЗО «Лефортово», пожаловались на отсутствие халяльного питания, пишет газета «Известия».

По словам сенатора, сейчас у мусульман идет священный месяц Рамадан, который связан с ограничениями при употреблении пищи, и он беспокоится за находящихся в изоляторе единоверцев, которые не могут приобрести халяльные продукты.

Кроме того, Арашуков-младший заявил, что уже более трех недель не получает писем, а телеграммы ему приходят лишь на седьмой день после отправления.

Рауф Арашуков сидит в отремонтированной камере, а вот его отец — в старой, без горячей воды, рассказал изданию посетивший арестантов член Общественной наблюдательной комиссии Александр Ионов.

По его словам, Арашуков-старший жалуется еще и на то, что лишился возможности смотреть телевизор: после перехода Москвы на цифровое вещание он перестал принимать сигнал.

Напомним, сенатора от Карачаево-Черкесии Рауфа Арашукова задержали прямо в зале заседаний Совета Федерации 30 января. Его подозревают в участии в преступной группировке, убийстве двух человек и давлении на свидетеля.

В доме Арашукова прошли обыски, в ходе которых правоохранители изъяли крупную сумму денег в иностранной валюте, слитки золота и церковные драгоценности, а также разнообразное холодное оружие.

Несколькими часами позже в одном из петербургских офисов «Газпрома» был задержан его отец — советник генерального директора ОАО «Газпром межрегионгаз» Рауль Арашуков. В начале марта ему было предъявлено обвинение в хищении газа на сумму более 30 миллиардов рублей.

В апреле суд арестовал все имущество и денежные средства временно отстраненного сенатора Рауфа Арашукова и его отца Рауля Арашукова.

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Полиция досматривает людей около места строительства храма в Екатеринбурге

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© youtube.com

Полицейские начали досматривать посетителей сквера у Свердловского академического театра драмы, где планируется строительство храма Святой Екатерины. Об этом в четверг сообщает URA.RU.

«Встали на выходах на (улицу — прим. „Ридуса“) Бориса Ельцина, устроили досмотр на входе. Люди в толпе боятся проходить контроль, говорят, что если что-то произойдет, то они не смогут убежать», — передает с места событий корреспондент издания.

В Сети уже появились первые видео процедуры досмотра, организованной правоохранителями.

Напомним, ранее сообщалась, что территорию планируемой стройки, где на этой неделе проходили акции протеста горожан, выступающих против строительства храма, обнесли вторым дополнительным забором.

Сегодня же стали известны результаты исследования общественного мнения, проведенного фондом «Социум». Так, по данным организации, более половины респондентов (52%) высказались против строительства храма на этом месте. Поддержать проект готовы лишь 28% местных жителей.

Чуть ранее по поводу екатеринбургских событий высказался диакон Андрей Кураев, сообщивший о планируемом возведении сразу нескольких многоэтажных зданий вблизи территории, отведенной под храм.

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