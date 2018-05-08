найти ×
   
  • USD -0.29
    64.56
  • EUR -0.32
    72.37
СохранитьСохранено0
×

102726

В Москве полиция применила оружие при задержании грабителей

Small default

© Сергей Коньков/ТАСС

В столице полиция применила оружие при задержании грабителей, похитивших 2 миллиона рублей из офиса на Нагатинской улице, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По его словам, неизвестные люди ворвались в офис и, угрожая сотрудникам фирмы похожими на огнестрельное оружие предметами, похитили сумку с крупной суммой денег.

Преступники уехали с места преступления на автомобиле. Позже машину заметили на Аминьевском шоссе, подозреваемые попытались скрыться и оказали полицейским активное сопротивление, отметил собеседник агентства.

Правоохранители в соответствии с законом «О полиции» применили табельное оружие.

В результате они задержали двоих мужчин, один из котрых был ранен и направлен в медучреждение.

Возбуждено уголовное дело по статье «Разбой».

Читайте также:

Нам важно ваше мнение!

+0

Комментарии (0)

00137

Полиция досматривает людей около места строительства храма в Екатеринбурге

Small 25de0a1fdb

© youtube.com

Полицейские начали досматривать посетителей сквера у Свердловского академического театра драмы, где планируется строительство храма Святой Екатерины. Об этом в четверг сообщает URA.RU.

«Встали на выходах на (улицу — прим. „Ридуса“) Бориса Ельцина, устроили досмотр на входе. Люди в толпе боятся проходить контроль, говорят, что если что-то произойдет, то они не смогут убежать», — передает с места событий корреспондент издания.

В Сети уже появились первые видео процедуры досмотра, организованной правоохранителями.

Напомним, ранее сообщалась, что территорию планируемой стройки, где на этой неделе проходили акции протеста горожан, выступающих против строительства храма, обнесли вторым дополнительным забором.

Сегодня же стали известны результаты исследования общественного мнения, проведенного фондом «Социум». Так, по данным организации, более половины респондентов (52%) высказались против строительства храма на этом месте. Поддержать проект готовы лишь 28% местных жителей.

Чуть ранее по поводу екатеринбургских событий высказался диакон Андрей Кураев, сообщивший о планируемом возведении сразу нескольких многоэтажных зданий вблизи территории, отведенной под храм.

Читайте также:

Нам важно ваше мнение!

+0

Комментарии (0)

Экономика
Почему Индия не платит за российское оружие
21549987читать позжечитаю позже
Город
В Сети появилась новая интерактивная карта столицы
9033088читать позжечитаю позже

главное


Тесты
Тест: Что думают о вас окружающие?

Узнайте, какое впечатление вы производите.

3046583читать позжечитаю позже
|статья

Тесты
Тест: Знаете ли самых знаменитых художников мира?08 мая 2018

Разбираетесь ли вы в мировой живописи?

22019826читать позжечитаю позже