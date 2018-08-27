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В Судане полицейские палками избили корреспондента российского агентства

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© dpa/picture-alliance/TASS

В столице Судана Хартуме корреспондент российского агентства Sputnik Махаммад аль Фатих получил несколько ударов палками по голове и телу от представителей военной полиции, сообщает РИА Новости.

По его словам, инцидент произошел днем, когда он освещал ситуацию на улицах города, а также работы по уборке баррикад на мосту Нимр.

Журналист отметил, что разбором завалов занимались силы быстрого реагирования, частью которых и является военная полиция.

Аль Фатих добавил, что один из солдат выхватил у него из рук мобильный телефон, бросил на землю и сломал.

«Другая группа из пяти военных ударила меня палками по голове и телу, несмотря на то, что я сообщил, что являюсь журналистом и освещаю ситуацию по заданию редакции», — приводит агентство слова журналиста.

Как сообщал «Ридус», 11апреля в Судане произошел военный переворот после четырехмесячных народных протестов.

Президента Омара аль-Башира отстранили от власти, а позднее поместили в тюрьму.

Однако народные протесты в стране продолжаются, несмотря на обещания военных улучшить экономическую ситуацию.

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Полиция досматривает людей около места строительства храма в Екатеринбурге

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© youtube.com

Полицейские начали досматривать посетителей сквера у Свердловского академического театра драмы, где планируется строительство храма Святой Екатерины. Об этом в четверг сообщает URA.RU.

«Встали на выходах на (улицу — прим. „Ридуса“) Бориса Ельцина, устроили досмотр на входе. Люди в толпе боятся проходить контроль, говорят, что если что-то произойдет, то они не смогут убежать», — передает с места событий корреспондент издания.

В Сети уже появились первые видео процедуры досмотра, организованной правоохранителями.

Напомним, ранее сообщалась, что территорию планируемой стройки, где на этой неделе проходили акции протеста горожан, выступающих против строительства храма, обнесли вторым дополнительным забором.

Сегодня же стали известны результаты исследования общественного мнения, проведенного фондом «Социум». Так, по данным организации, более половины респондентов (52%) высказались против строительства храма на этом месте. Поддержать проект готовы лишь 28% местных жителей.

Чуть ранее по поводу екатеринбургских событий высказался диакон Андрей Кураев, сообщивший о планируемом возведении сразу нескольких многоэтажных зданий вблизи территории, отведенной под храм.

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