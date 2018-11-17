найти ×
   
  • USD -0.29
    64.56
  • EUR -0.32
    72.37
СохранитьСохранено0
×

003538

Москва из-за непогоды встала в 9-балльных пробках

Small default

© Михаил Терещенко/ТАСС

В столице в вечерний час пик пробки из-за непогоды достигли 9 баллов, отмечает сервис «Яндекс. Пробки».

Практически стоит внешняя сторона Садового кольца от Шлюзовой набережной до улицы Красина, на некоторых участках автомобили движутся со скоростью не более 10 километров в час.

На внутренней стороне Садового кольца пробки образовались от улицы Остоженка до Цветного бульвара.

Кроме того, движение практически остановилось на ТТК от железнодорожной станции «Калитники» до Варшавского шоссе.

На внутренней стороне МКАД наблюдаются заторы от Озерной улицы до Волоколамского шоссе.

Пробки также образовались на вылетных магистралях на Калужском и Волоколамском шоссе при выезде в область.

Как сообщал «Ридус», сегодня МЧС выпустило экстренное предупреждение об ожидаемом в столице сильном дожде с грозами.

Читайте также:

Нам важно ваше мнение!

+0

Комментарии (0)

00137

Полиция досматривает людей около места строительства храма в Екатеринбурге

Small 25de0a1fdb

© youtube.com

Полицейские начали досматривать посетителей сквера у Свердловского академического театра драмы, где планируется строительство храма Святой Екатерины. Об этом в четверг сообщает URA.RU.

«Встали на выходах на (улицу — прим. „Ридуса“) Бориса Ельцина, устроили досмотр на входе. Люди в толпе боятся проходить контроль, говорят, что если что-то произойдет, то они не смогут убежать», — передает с места событий корреспондент издания.

В Сети уже появились первые видео процедуры досмотра, организованной правоохранителями.

Напомним, ранее сообщалась, что территорию планируемой стройки, где на этой неделе проходили акции протеста горожан, выступающих против строительства храма, обнесли вторым дополнительным забором.

Сегодня же стали известны результаты исследования общественного мнения, проведенного фондом «Социум». Так, по данным организации, более половины респондентов (52%) высказались против строительства храма на этом месте. Поддержать проект готовы лишь 28% местных жителей.

Чуть ранее по поводу екатеринбургских событий высказался диакон Андрей Кураев, сообщивший о планируемом возведении сразу нескольких многоэтажных зданий вблизи территории, отведенной под храм.

Читайте также:

Нам важно ваше мнение!

+0

Комментарии (0)

Тесты
Тест: Знаете ли самых знаменитых художников мира?
22019826читать позжечитаю позже
Тесты
Тест: Насколько вы здоровый человек?
2139151читать позжечитаю позже

главное


Культура
История
Самая развратная женщина христианства на картинах, иконах и плакатах

Поговорим о самом секси-персонаже книги «Апокалипсис».

21353343читать позжечитаю позже

Город
Предсмертные панорамные фото заброшенной больницы в Ховрино17 ноября 2018

Как проходит в Ховрино снос знаменитой недостроенной больницы.

-4239543читать позжечитаю позже