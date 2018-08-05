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Захарченко обвинил прокурора во лжи и назвал себя невиновным

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© Владимир Гердо/ТАСС

Полковник Дмитрий Захарченко во время заседания в Пресненском суде Москвы обвинил государственного обвинителя во лжи и искажении фактов, сообщает РИА Новости.

Ранее сегодня прокурор запросила для него 15 с половиной лет колонии.

Милана Сулимовна искажала показания свидетелей, обманывала суд… Я понимаю, зачем она это делала… Удивления это не вызывает, вызывает удивление совесть — есть она или нет, — заявил подсудимый.

Захарченко назвал прокурора Дигаеву профессионалом, добавив, что «она делала все, о чем ее просило следствие, она с ними встречалась, она с ними переписывалась».

Полковник назвал ложью версию о том, что до него дошли взятки от ресторатора Меди Дусса через генерала МВД Алексея Лаушкина и полковника ФСБ Дмитрия Сенина.

По его словам, в момент передачи денег между указанными людьми он «находился в другом месте».

Все это ложь, в его действиях нет события преступления, — приводит агентство слова Захарченко, говорящего о себе в третьем лице.

Подсудимый отметил, что обвинение не доказало создание организованной группы с Сениным, поскольку, по его словам, за все время между ними «не осуществлялись телефонные соединения».

Бывший полицейский заявил, что его «хотят сломать» и преследуют из-за того, что он отказался давать изобличающие показания на других людей.

Мне сказали, подпиши нужные нам показания и получишь свои шесть лет, я отказался, — добавил полковник.

Как сообщал «Ридус», в июле прошлого года на счет Казначейства России перечислено более 9 млрд рублей из имущества Дмитрия Захарченко, которое подлежало обращению в доход государства.

В ходе следствия было установлено, что в 2014 году Захарченко и его соучастник инициировали проверки предприятий и заставили их владельца передать им взятку в размере 800 тысяч долларов, а в 2015 году заставили того же предпринимателя выдать им карту сети ресторанов на скидку 50% и сэкономили таким образом более 3 млн рублей.

Также следствие полагает, что в 2016 году, используя свое положение, Захарченко помешал следствию, предупредив свою знакомую о предстоящем обыске.

Всего в ходе расследования уголовного дела было изъято примерно 9 млрд рублей в разной валюте.

В марте нынешнего года суд удовлетворил иск Генпрокуратуры в отношении соучастника полковника МВД Дмитрия Захарченко — беглого сотрудника ФСБ Дмитрия Сенина. 

Согласно решению суда, в доход государства должны поступить активы на более чем 380 миллионов рублей. Это пять автомобилей и около 30 объектов недвижимости: 20 квартир, земельные участки, дом, машиноместа.

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Полиция досматривает людей около места строительства храма в Екатеринбурге

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© youtube.com

Полицейские начали досматривать посетителей сквера у Свердловского академического театра драмы, где планируется строительство храма Святой Екатерины. Об этом в четверг сообщает URA.RU.

«Встали на выходах на (улицу — прим. „Ридуса“) Бориса Ельцина, устроили досмотр на входе. Люди в толпе боятся проходить контроль, говорят, что если что-то произойдет, то они не смогут убежать», — передает с места событий корреспондент издания.

В Сети уже появились первые видео процедуры досмотра, организованной правоохранителями.

Напомним, ранее сообщалась, что территорию планируемой стройки, где на этой неделе проходили акции протеста горожан, выступающих против строительства храма, обнесли вторым дополнительным забором.

Сегодня же стали известны результаты исследования общественного мнения, проведенного фондом «Социум». Так, по данным организации, более половины респондентов (52%) высказались против строительства храма на этом месте. Поддержать проект готовы лишь 28% местных жителей.

Чуть ранее по поводу екатеринбургских событий высказался диакон Андрей Кураев, сообщивший о планируемом возведении сразу нескольких многоэтажных зданий вблизи территории, отведенной под храм.

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