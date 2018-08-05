Захарченко обвинил прокурора во лжи и назвал себя невиновным

Полковник Дмитрий Захарченко во время заседания в Пресненском суде Москвы обвинил государственного обвинителя во лжи и искажении фактов, сообщает РИА Новости.

Ранее сегодня прокурор запросила для него 15 с половиной лет колонии.

Милана Сулимовна искажала показания свидетелей, обманывала суд… Я понимаю, зачем она это делала… Удивления это не вызывает, вызывает удивление совесть — есть она или нет, — заявил подсудимый.

Захарченко назвал прокурора Дигаеву профессионалом, добавив, что «она делала все, о чем ее просило следствие, она с ними встречалась, она с ними переписывалась».

Полковник назвал ложью версию о том, что до него дошли взятки от ресторатора Меди Дусса через генерала МВД Алексея Лаушкина и полковника ФСБ Дмитрия Сенина.

По его словам, в момент передачи денег между указанными людьми он «находился в другом месте».

Все это ложь, в его действиях нет события преступления, — приводит агентство слова Захарченко, говорящего о себе в третьем лице.

Подсудимый отметил, что обвинение не доказало создание организованной группы с Сениным, поскольку, по его словам, за все время между ними «не осуществлялись телефонные соединения».

Бывший полицейский заявил, что его «хотят сломать» и преследуют из-за того, что он отказался давать изобличающие показания на других людей.

Мне сказали, подпиши нужные нам показания и получишь свои шесть лет, я отказался, — добавил полковник.

Как сообщал «Ридус», в июле прошлого года на счет Казначейства России перечислено более 9 млрд рублей из имущества Дмитрия Захарченко, которое подлежало обращению в доход государства.

В ходе следствия было установлено, что в 2014 году Захарченко и его соучастник инициировали проверки предприятий и заставили их владельца передать им взятку в размере 800 тысяч долларов, а в 2015 году заставили того же предпринимателя выдать им карту сети ресторанов на скидку 50% и сэкономили таким образом более 3 млн рублей.

Также следствие полагает, что в 2016 году, используя свое положение, Захарченко помешал следствию, предупредив свою знакомую о предстоящем обыске.

Всего в ходе расследования уголовного дела было изъято примерно 9 млрд рублей в разной валюте.

В марте нынешнего года суд удовлетворил иск Генпрокуратуры в отношении соучастника полковника МВД Дмитрия Захарченко — беглого сотрудника ФСБ Дмитрия Сенина.

Согласно решению суда, в доход государства должны поступить активы на более чем 380 миллионов рублей. Это пять автомобилей и около 30 объектов недвижимости: 20 квартир, земельные участки, дом, машиноместа.