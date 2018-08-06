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Студентов МГУ будут отчислять за привлечение к уголовной ответственности

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© pixabay.com

Студент или аспирант МГУ может быть отчислен из университета, если суд признает его виновным в уголовном преступлении.

Поправки к уставу университета разработало Министерство науки и высшего образования РФ.

В пункт 140 устава, где перечислены основания для отчисления из вуза, будет внесен пункт «з»: «в связи с привлечением судом к уголовной ответственности».

В нынешней редакции устава такая формулировка отсутствует. Сейчас студенты и аспиранты МГУ не отчисляются из вуза за фигурирование в уголовных делах.

Устав ведущего вуза страны утверждается актом правительства России.

В настоящее время документ проходит процедуру общественного обсуждения, которая продлится до 29 мая.

Так, осужденную за попытку примкнуть к запрещенной в РФ террористической группировке «Исламское государство» студентку Варвару Караулову отчислили с философского факультета МГУ по ее собственному желанию, сообщает «Интерфакс».

Кроме того, арестованный по подозрению в нападении на столичный офис «Единой России» аспирант МГУ Азат Мифтахов по-прежнему числится среди обучающихся в университете.

Как пояснил агентству ректор МГУ Виктор Садовничий, Мифтахова не будут отчислять, пока идет следствие и суд.

Как сообщал «Ридус», Караулова, сменившая имя на Александру Иванову, 29 апреля вышла из колонии в Вологде по УДО; во время отбывания наказания она, по ее словам, заочно училась на юриста, но не в МГУ.

Аспиранта Мифтахова задержали в феврале этого года по подозрению в изготовлении взрывчатки. Он находится по решению суда под арестом до 7 июня.

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Полиция досматривает людей около места строительства храма в Екатеринбурге

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© youtube.com

Полицейские начали досматривать посетителей сквера у Свердловского академического театра драмы, где планируется строительство храма Святой Екатерины. Об этом в четверг сообщает URA.RU.

«Встали на выходах на (улицу — прим. „Ридуса“) Бориса Ельцина, устроили досмотр на входе. Люди в толпе боятся проходить контроль, говорят, что если что-то произойдет, то они не смогут убежать», — передает с места событий корреспондент издания.

В Сети уже появились первые видео процедуры досмотра, организованной правоохранителями.

Напомним, ранее сообщалась, что территорию планируемой стройки, где на этой неделе проходили акции протеста горожан, выступающих против строительства храма, обнесли вторым дополнительным забором.

Сегодня же стали известны результаты исследования общественного мнения, проведенного фондом «Социум». Так, по данным организации, более половины респондентов (52%) высказались против строительства храма на этом месте. Поддержать проект готовы лишь 28% местных жителей.

Чуть ранее по поводу екатеринбургских событий высказался диакон Андрей Кураев, сообщивший о планируемом возведении сразу нескольких многоэтажных зданий вблизи территории, отведенной под храм.

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