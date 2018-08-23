Как выглядят типичные жители российских городов
- 15 мая 2019, 16:38
- Анна Лаврова, журналист «Ридуса», раздел «Развлечения»
Автор этого любопытного фотопроекта, в котором города обретают человеческий облик, — новосибирская художница Ирина Позднякова. А вот идею ей подсказал брат Андрей, который нашёл в интернете свой родной город Новосибирск, нарисованный в виде аниме-персонажа.
Мне понравилось, что Новосибирск символизирует молодой учёный, но показалось, что его образ чересчур романтичный. Я подумал, что наши города должны выглядеть иначе, и попросил сестру проиллюстрировать мою идею, — рассказал Андрей.
Художница Ирина создала портреты семи российский городов, в которых образы выглядят более приземлёнными и собирательными. К каждой иллюстрации прилагается текстовое описание. Давайте посмотрим!
1. Челябинск
2. Екатеринбург
3. Казань
4. Новосибирск
5. Владивосток
6. Санкт-Петербург
7. Москва
Что вы об этом думаете? Какая иллюстрация показалась вам самой правдивой?
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