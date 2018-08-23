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Как выглядят типичные жители российских городов

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  • 15 мая 2019, 16:38
  • Анна Лаврова, журналист «Ридуса», раздел «Развлечения»

Автор этого любопытного фотопроекта, в котором города обретают человеческий облик, — новосибирская художница Ирина Позднякова. А вот идею ей подсказал брат Андрей, который нашёл в интернете свой родной город Новосибирск, нарисованный в виде аниме-персонажа.

Мне понравилось, что Новосибирск символизирует молодой учёный, но показалось, что его образ чересчур романтичный. Я подумал, что наши города должны выглядеть иначе, и попросил сестру проиллюстрировать мою идею, — рассказал Андрей.

Художница Ирина создала портреты семи российский городов, в которых образы выглядят более приземлёнными и собирательными. К каждой иллюстрации прилагается текстовое описание. Давайте посмотрим!

1. Челябинск

2. Екатеринбург

3. Казань

4. Новосибирск

5. Владивосток

6. Санкт-Петербург

7. Москва

Что вы об этом думаете? Какая иллюстрация показалась вам самой правдивой?

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Полиция досматривает людей около места строительства храма в Екатеринбурге

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© youtube.com

Полицейские начали досматривать посетителей сквера у Свердловского академического театра драмы, где планируется строительство храма Святой Екатерины. Об этом в четверг сообщает URA.RU.

«Встали на выходах на (улицу — прим. „Ридуса“) Бориса Ельцина, устроили досмотр на входе. Люди в толпе боятся проходить контроль, говорят, что если что-то произойдет, то они не смогут убежать», — передает с места событий корреспондент издания.

В Сети уже появились первые видео процедуры досмотра, организованной правоохранителями.

Напомним, ранее сообщалась, что территорию планируемой стройки, где на этой неделе проходили акции протеста горожан, выступающих против строительства храма, обнесли вторым дополнительным забором.

Сегодня же стали известны результаты исследования общественного мнения, проведенного фондом «Социум». Так, по данным организации, более половины респондентов (52%) высказались против строительства храма на этом месте. Поддержать проект готовы лишь 28% местных жителей.

Чуть ранее по поводу екатеринбургских событий высказался диакон Андрей Кураев, сообщивший о планируемом возведении сразу нескольких многоэтажных зданий вблизи территории, отведенной под храм.

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