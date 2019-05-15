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Хакеры взломали сайт с трансляцией первого полуфинала «Евровидения»

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© Zuma\TASS

Во время прямой трансляции первого полуфинала международного музыкального конкурса «Евровидение-2019» хакеры взломали сайт израильской корпорации телерадиовещания Kan, ответственной за проведение мероприятия, пишет газета The Jerusalem Post.

Издание отмечает, что перед зрителями на некоторое время появился черный экран, на котором через несколько секунд возникли сообщения с угрозами: «В Израиле небезопасно. И вы убедитесь в этом!», «Опасность ракетной атаки, укройтесь в убежище».

Через какое-то время последствия кибератаки удалось устранить.

В корпорации подтвердили, что, по всей видимости, накануне подверглись хакерской атаке.

Генеральный директор Kan Эльдад Кобленц предположил, что кибератака была предпринята палестинскими радикалами, сообщает РЕН ТВ.

Как сообщал «Ридус», во вторник в Тель-Авиве прошел первый полуфинал международного музыкального конкурса. В финал прошли представители Греции, Белоруссии, Сербии, Кипра, Эстонии, Чехии, Австралии, Исландии, Сан-Марино и Словении.

Во втором полуфинале, который состоится в Тель-Авиве 16 мая, за выход в финал будут соперничать участники из 18 стран: Азербайджана, Швейцарии, Швеции, Австрии, Молдавии, Латвии, Дании, Армении, Румынии, Ирландии, Албании, Северной Македонии, Норвегии, России, Нидерландов, Хорватии, Литвы и Мальты.

Россию на международном конкурсе представляет певец Сергей Лазарев с песней «Scream». Он выступит во втором полуфинале под номером 13.

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Полиция досматривает людей около места строительства храма в Екатеринбурге

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© youtube.com

Полицейские начали досматривать посетителей сквера у Свердловского академического театра драмы, где планируется строительство храма Святой Екатерины. Об этом в четверг сообщает URA.RU.

«Встали на выходах на (улицу — прим. „Ридуса“) Бориса Ельцина, устроили досмотр на входе. Люди в толпе боятся проходить контроль, говорят, что если что-то произойдет, то они не смогут убежать», — передает с места событий корреспондент издания.

В Сети уже появились первые видео процедуры досмотра, организованной правоохранителями.

Напомним, ранее сообщалась, что территорию планируемой стройки, где на этой неделе проходили акции протеста горожан, выступающих против строительства храма, обнесли вторым дополнительным забором.

Сегодня же стали известны результаты исследования общественного мнения, проведенного фондом «Социум». Так, по данным организации, более половины респондентов (52%) высказались против строительства храма на этом месте. Поддержать проект готовы лишь 28% местных жителей.

Чуть ранее по поводу екатеринбургских событий высказался диакон Андрей Кураев, сообщивший о планируемом возведении сразу нескольких многоэтажных зданий вблизи территории, отведенной под храм.

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