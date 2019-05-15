Хакеры взломали сайт с трансляцией первого полуфинала «Евровидения»

Во время прямой трансляции первого полуфинала международного музыкального конкурса «Евровидение-2019» хакеры взломали сайт израильской корпорации телерадиовещания Kan, ответственной за проведение мероприятия, пишет газета The Jerusalem Post.

Издание отмечает, что перед зрителями на некоторое время появился черный экран, на котором через несколько секунд возникли сообщения с угрозами: «В Израиле небезопасно. И вы убедитесь в этом!», «Опасность ракетной атаки, укройтесь в убежище».

Через какое-то время последствия кибератаки удалось устранить.

В корпорации подтвердили, что, по всей видимости, накануне подверглись хакерской атаке.

Генеральный директор Kan Эльдад Кобленц предположил, что кибератака была предпринята палестинскими радикалами, сообщает РЕН ТВ.

Как сообщал «Ридус», во вторник в Тель-Авиве прошел первый полуфинал международного музыкального конкурса. В финал прошли представители Греции, Белоруссии, Сербии, Кипра, Эстонии, Чехии, Австралии, Исландии, Сан-Марино и Словении.

Во втором полуфинале, который состоится в Тель-Авиве 16 мая, за выход в финал будут соперничать участники из 18 стран: Азербайджана, Швейцарии, Швеции, Австрии, Молдавии, Латвии, Дании, Армении, Румынии, Ирландии, Албании, Северной Македонии, Норвегии, России, Нидерландов, Хорватии, Литвы и Мальты.



Россию на международном конкурсе представляет певец Сергей Лазарев с песней «Scream». Он выступит во втором полуфинале под номером 13.

