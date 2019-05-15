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Тест: Кем работали отечественные рок-музыканты до того, как стали звёздами?

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  • 15 мая 2019, 14:32
  • Анна Лаврова, журналист «Ридуса», раздел «Развлечения»

Если вы хоть немного разбираетесь в отечественной рок-музыке, то наверняка сможете с первых нот узнать песни Виктора Цоя, Гарика Сукачёва, Константина Кинчева и других известных певцов. А кем работали эти музыканты до того, как стали знаменитыми? Пройдите тест, чтобы узнать больше о любимых исполнителях.

Сколько правильных ответов вам удалось дать? Делитесь результатами в комментариях, а тест отправьте своим знакомым меломанам.

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Полиция досматривает людей около места строительства храма в Екатеринбурге

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© youtube.com

Полицейские начали досматривать посетителей сквера у Свердловского академического театра драмы, где планируется строительство храма Святой Екатерины. Об этом в четверг сообщает URA.RU.

«Встали на выходах на (улицу — прим. „Ридуса“) Бориса Ельцина, устроили досмотр на входе. Люди в толпе боятся проходить контроль, говорят, что если что-то произойдет, то они не смогут убежать», — передает с места событий корреспондент издания.

В Сети уже появились первые видео процедуры досмотра, организованной правоохранителями.

Напомним, ранее сообщалась, что территорию планируемой стройки, где на этой неделе проходили акции протеста горожан, выступающих против строительства храма, обнесли вторым дополнительным забором.

Сегодня же стали известны результаты исследования общественного мнения, проведенного фондом «Социум». Так, по данным организации, более половины респондентов (52%) высказались против строительства храма на этом месте. Поддержать проект готовы лишь 28% местных жителей.

Чуть ранее по поводу екатеринбургских событий высказался диакон Андрей Кураев, сообщивший о планируемом возведении сразу нескольких многоэтажных зданий вблизи территории, отведенной под храм.

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