Тест: Кем работали отечественные рок-музыканты до того, как стали звёздами?

Если вы хоть немного разбираетесь в отечественной рок-музыке, то наверняка сможете с первых нот узнать песни Виктора Цоя, Гарика Сукачёва, Константина Кинчева и других известных певцов. А кем работали эти музыканты до того, как стали знаменитыми? Пройдите тест, чтобы узнать больше о любимых исполнителях.

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