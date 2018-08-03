Не нужно истощать космос: ученые высказались о добыче ресурсов вне Земли

Группа американских ученых из Смитсоновской астрофизической обсерватории в Кембридже на последней конференции выступила с предложением ограничить добычу полезных ископаемых на других планетах Солнечной системы.

Несмотря на то что мы еще не начали обогащаться с помощью других планет и небесных тел нашей Вселенной, ученые опасаются, что человечество может истощить Солнечную систему так же, как природу Земли.

Если освоение космоса будет идти так же стремительно, как и развитие мировой экономики, то человечество полностью истощит водные, железные, минеральные и другие ресурсы Солнечной системы всего за 400 лет, — считают авторы исследования.

Они уверены, что нужно разработать план добычи ископаемых уже сейчас, пока не произошел кризис. Ученые призывают сохранить 85% системы нетронутыми, превратив их в подобие национальных парков Земли.

Восьмая часть железа в поясе астероидов более чем в миллион раз превышает все запасы железной руды на Земле, и этого вполне может хватить на столетия, — считают ученые.

Если поставить ограничения и «не выжимать» из космоса все нужные человеку ресурсы, мы не нарушим изначальный баланс Солнечной системы. Авторы исследования предлагают использовать лишь одну восьмую всех доступных ресурсов.

Для сравнения с Землей: в 1800 году объем производства составлял около 450 тысяч тонн, а в 1994 году — уже 900 миллионов тонн. А к 2016 году, то есть всего за 22 года, мировое производство возросло до 2—2,2 миллиарда тонн.

Если мы начнем так же добывать ресурсы и с других планет, то полезных ископаемых хватит примерно на 460 лет, подсчитали ученые. Одними из самых перспективных миров для добычи полезных ископаемых являются Луна и Марс, куда человек намерен добраться в ближайшие 5—10 лет.