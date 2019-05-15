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Жители карельской деревни испугались, что ее сожгут на съемках фильма

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© youtube.com

Жителей карельской деревни Кинерма, расположенной между Ладожским и Онежским озерами, напугало сообщение о том, что в ней собираются снимать фильм «Огонь», в котором запланирована сцена крупного пожара.

Сельчане опасаются, что из-за него могут сгореть уникальные дома, построенные в XVIII—XIX веках.

«Дома планируют поджечь в 300 шагах от памятников архитектуры Карелии», — рассказала изданию karelinform.ru жительница Кинермы Ольга Гоккоева.

По ее словам, жителей успокаивают, обещая машину МЧС. «В деревне нет водоема, откуда будет вода при необходимости, не дай Бог, набираться?» — задается вопросом Гоккоева.

При этом на территории деревни уже развернулось строительство домов, которые планируют сжечь во время съемок.

В связи с этим местные жители обратились в министерство культуры Карелии, в МЧС России, а также к руководителю Госкомитета охраны памятников республики и к главе района и поселения с требованием запретить постановочный пожар во время съемок фильма «Огонь», который по иронии судьбы посвящен спасению жителей горящей деревни.

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Полиция досматривает людей около места строительства храма в Екатеринбурге

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© youtube.com

Полицейские начали досматривать посетителей сквера у Свердловского академического театра драмы, где планируется строительство храма Святой Екатерины. Об этом в четверг сообщает URA.RU.

«Встали на выходах на (улицу — прим. „Ридуса“) Бориса Ельцина, устроили досмотр на входе. Люди в толпе боятся проходить контроль, говорят, что если что-то произойдет, то они не смогут убежать», — передает с места событий корреспондент издания.

В Сети уже появились первые видео процедуры досмотра, организованной правоохранителями.

Напомним, ранее сообщалась, что территорию планируемой стройки, где на этой неделе проходили акции протеста горожан, выступающих против строительства храма, обнесли вторым дополнительным забором.

Сегодня же стали известны результаты исследования общественного мнения, проведенного фондом «Социум». Так, по данным организации, более половины респондентов (52%) высказались против строительства храма на этом месте. Поддержать проект готовы лишь 28% местных жителей.

Чуть ранее по поводу екатеринбургских событий высказался диакон Андрей Кураев, сообщивший о планируемом возведении сразу нескольких многоэтажных зданий вблизи территории, отведенной под храм.

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