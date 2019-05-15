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2017183

В Казани арестован глава компании-разработчика беспилотника для Минобороны

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© youtube.com

Авиастроительный районный суд Казани изменил гендиректору ОКБ им. Симонова Александру Гомзину меру пресечения с подписки о невыезде на заключение под стражу.

Он обвиняется в хищении средств Минобороны РФ на сумму более 494 млн рублей.

Первоначально Гомзин был арестован 20 апреля 2018 года за нецелевое использование субсидий, выделенных предприятию в 2014 году. Однако в мае 2018 года его выпустили на свободу под подписку о невыезде.

Как сообщили ТАСС в пресс-службе суда, Гомзин и неустановленные лица «в рамках неисполнения обязательств по государственным контрактам на выполнение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ путем заключения фиктивных договоров с подконтрольными юридическими лицами похитили денежные средства Министерства обороны РФ на общую сумму 494,3 млн рублей».

Известно, что с 2014 года Опытное конструкторское бюро имени М. П. Симонова разрабатывает проект тяжелого беспилотника, который предназначен для решения боевых задач в Арктике.

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Полиция досматривает людей около места строительства храма в Екатеринбурге

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© youtube.com

Полицейские начали досматривать посетителей сквера у Свердловского академического театра драмы, где планируется строительство храма Святой Екатерины. Об этом в четверг сообщает URA.RU.

«Встали на выходах на (улицу — прим. „Ридуса“) Бориса Ельцина, устроили досмотр на входе. Люди в толпе боятся проходить контроль, говорят, что если что-то произойдет, то они не смогут убежать», — передает с места событий корреспондент издания.

В Сети уже появились первые видео процедуры досмотра, организованной правоохранителями.

Напомним, ранее сообщалась, что территорию планируемой стройки, где на этой неделе проходили акции протеста горожан, выступающих против строительства храма, обнесли вторым дополнительным забором.

Сегодня же стали известны результаты исследования общественного мнения, проведенного фондом «Социум». Так, по данным организации, более половины респондентов (52%) высказались против строительства храма на этом месте. Поддержать проект готовы лишь 28% местных жителей.

Чуть ранее по поводу екатеринбургских событий высказался диакон Андрей Кураев, сообщивший о планируемом возведении сразу нескольких многоэтажных зданий вблизи территории, отведенной под храм.

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