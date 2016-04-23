Мужчина поставил на числа из сна и выиграл миллион долларов

Австралиец выиграл в лотерею миллион долларов и утверждает, что помог ему в этом вещий сон. 13 лет назад мужчина увидел во сне несколько цифр и тут же решил, что это знак свыше: он стал использовать их в лотерее. Спустя почти полтора десятка лет настойчивость австралийца оправдалась.

Я ставлю на эти числа в течение 13 лет. Однажды ночью они появились в моём сне. Я проснулся и записал их. С тех пор я год за годом отмечал их в лотерейных розыгрышах и был уверен, что однажды это принесёт мне победу, и мои цифры меня не разочаровали! — рассказал победитель, пожелавший остаться неизвестным.

Миллион долларов австралийцу принесли числа 35, 26, 10, 36, 16, 22 и дополнительные номера — 27 и 32, выпавшие в розыгрыше TattsLotto. По словам мужчины, цифры из сна уже выигрывали несколько денежных призов, но такой крупный — впервые. Поэтому он не планирует останавливаться.

Это, безусловно, мои счастливые номера, поэтому я буду продолжать использовать их и дальше, — заявил лотерейный миллионер.

Недавно «Ридус» рассказывал, как женщина поверила печенью с предсказанием, сыграла в лотерею и сорвала джекпот.



А у другой победительницы счастливый билет украла любопытная кошка. Хорошо, что хозяйка решила убраться и нашла его за кроватью.

А ещё мы писали, как житель Ямайки выиграл в лотерею 158 миллионов ямайских долларов и пришёл за деньгами в маске из фильма ужасов «Крик». Маскировку поддержали даже организаторы, потому что внезапно стать богатым человеком в этой стране может быть смертельно опасно.

