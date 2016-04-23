Разгадана тайна средневековой братской могилы

Группа польских археологов провела реконструкцию массового захоронения, которое в 2011 году обнаружили под городом Кошице. Анализ скелетов показал, что все 15 человек из братской могилы умерли от удара тяжелым тупым предметом.

Несмотря на насильственную смерть, все тела были аккуратно сложены в погребальную яму определенным порядком. Рядом с умершими лежал погребальный инвентарь, что указывало на проведение ритуала перед захоронением.

Специалистам потребовалось несколько лет, чтобы проанализировать средневековое захоронение и понять, почему погибли люди.

Анализ останков показал, что люди погибли в период между 2880 и 2776 годом до н. э. Благодаря хорошей сохранности останков удалось выяснить, что все погибшие принадлежали к четырем семьям, но состояли в близком родстве.

В погребении оказалось четыре женщины, которые покоились вместе со своими детьми. ДНК-анализ показал, что все дети мужского пола были друг другу братьями по отцу (от двух разных матерей).

Все погребенные женщины были разных возрастов, как и двое мужчин: 20-летний юноша и мужчина старше 50 лет. Определив возраст и родство между умершими, ученые выяснили, что все дети лежали вместе со своими матерями.

Это указывает на то, что хоронившие их люди хорошо знали о взаимоотношениях между умершими. Они также бережно положили и погребальный инвентарь рядом с умершими. Согласно одной из версий, это было массовое убийство, пока старших членов семьи не было дома. Когда мужчины вернулись, вся семья уже была мертва, — предполагают авторы исследования.

Точно воссоздать события того зловещего дня ученые не могут, но, вероятнее всего, убийцами были представители культуры боевых топоров. Известно, что во время бронзового века они агрессивно захватывали территории и убивали мирных жителей.

Благодаря сохранившимся артефактам специалисты смогли определить, что люди жили около 3200—2800 годов до н. э. и принадлежали к культуре шаровидных амфор (название дано из-за особенностей керамики в этом регионе).