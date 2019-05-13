Тест: Разбираетесь ли в российском оружии?

В нашей стране давно сложилась традиция давать кокетливые имена смертоносному оружию. Например, мощный реактивный комплекс ласково зовут «Катюша», есть на вооружении армии образцы, названные в честь прекрасных цветов: «Гиацинт», «Пион», «Тюльпан», «Гвоздика», «Василёк». И глядя на этот убийственный букет, становится ясно, что у военных своеобразное чувство юмора. Давайте проверим, разбираетесь ли вы в российском и советском оружии. Поехали!



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