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Тест: Разбираетесь ли в российском оружии?

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  • 13 мая 2019, 16:19
  • Анна Лаврова, журналист «Ридуса», раздел «Развлечения»

В нашей стране давно сложилась традиция давать кокетливые имена смертоносному оружию. Например, мощный реактивный комплекс ласково зовут «Катюша», есть на вооружении армии образцы, названные в честь прекрасных цветов: «Гиацинт», «Пион», «Тюльпан», «Гвоздика», «Василёк». И глядя на этот убийственный букет, становится ясно, что у военных своеобразное чувство юмора. Давайте проверим, разбираетесь ли вы в российском и советском оружии. Поехали!

Сколько у вас набралось правильных ответов? Делитесь результатами в комментариях, а тест отправьте сослуживцам и друзьям.

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