Школьница в Омске убила отца, потому что он ее оскорблял
- 13 мая 2019, 15:19
- Александр Юрьев, журналист «Ридуса», отдел новостей
В Омске задержали 16-летнюю школьницу по подозрению в убийстве отца.
По версии следствия, девочка нанесла родственнику множество ударов, в том числе молотком и ножом, а потом вызвала скорую, сообщив, что отцу плохо, и ушла из дома.
Прибывшие по вызову врачи скорой помощи обнаружили в квартире 55-летнего мужчину с множественными телесными повреждениями. Инцидент произошел в воскресенье, 12 мая.
Позже в разговоре со следователем школьница рассказала, что отец постоянно оскорблял и ругал ее, сообщается на сайте регионального СК РФ.
Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».
В настоящее время следствие проверяет показания подозреваемой, устанавливая все обстоятельства преступления. Решается вопрос об избрании меры пресечения.
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