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В Киеве сожгли автомобиль главреда украинского телеканала

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© facebook.com

Главный редактор украинского телеканала TVI Владимир Егоров заявил, что в Киеве неизвестные сожгли его автомобиль.

Инцидент произошел в воскресенье, 12 мая. Журналист связывает поджог машины со своей профессиональной деятельностью.

Я политический журналист, политолог, работаю в этом направлении уже 14 лет. Однако угроз очевидных, о которых стоило бы говорить, за последний год не поступало. Сейчас сам анализирую ситуацию, пытаюсь понять, кто это мог сделать и чего стоит ждать дальше, — приводит заявление главреда сайт Национального союза журналистов Украины.

По словам Егорова, его машина восстановлению уже не подлежит.

Пожарные пришли к выводу, что источник возгорания находился под передней левой частью автомобиля.

На место происшествия также приезжали представители ОБСЕ, которые выразили обеспокоенность тем, что на Украине участились случаи поджога автомобилей журналистов.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное уничтожение или повреждение имущества», предусматривающей лишение свободы до десяти лет.

Журналист с этим не согласен и требует переквалификации дела по статье «Умышленное уничтожение или повреждение имущества журналиста», предусматривающей лишение свободы до пятнадцати лет.

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