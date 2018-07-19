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Челябинский изобретатель построил аналог суперкара за 4 млн рублей

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© youtube.com / 74ru

Челябинский автолюбитель Олег Липин «в домашних условиях» воспроизвел американский мелкосерийный трехколесный спорткар, самостоятельно изготовив несущую раму и разработав «начинку» болида. Весь процесс от возникновения идеи до ее окончательной реализации занял у уральского Кулибина четыре года, передает издание «Челябинск онлайн».

Сначала информации было совсем мало, я сварил первую раму и понял, что вышло не так, — вспоминает он. — Потом стали появляться более подробные фотографии, я переделал раму, потом еще раз… В общем, пришлось повозиться, — признаётся автолюбитель.

© youtube.com / 74ru

По словам Олега, в выбранном в качестве прототипа трайке (трехколесном транспортном средстве) Campagna T-Rex его привлекли оригинальная компоновка и дизайн. Детище уральского механика, как отмечает сам создатель машины, представляет собой почти 100-процентную визуальную копию T-Rex, при этом являясь вполне самобытной с технической точки зрения конструкцией.

К слову, на сайте производителя исходной модели цены на нее стартуют от 66 тысяч долларов (около 4,2 миллиона рублей по текущему курсу). В какую сумму обошлось строительство реплики, Олег точно не знает, однако признаётся, что на создание уральского T-Rex ушло не меньше миллиона рублей.

© youtube.com / 74ru

В итоге в основу конструкции лег 100-сильный мотор от мотоцикла Kawasaki, приводящий в движение единственное заднее колесо. По оценкам авторов материала, с 0 до сотни километров в час трайк ускоряется примерно за 5 секунд.

Теперь Олег планирует зарегистрировать свое транспортное средство. Без этого уральский T-Rex не может передвигаться по дорогам общего пользования.

© youtube.com / 74ru

Изобретатель понимает, что стоящая перед ним задача может оказаться едва ли не сложнее самой сборки трайка, однако не теряет надежды выехать на улицы города за рулем своего детища.

Неохота, конечно, возиться: ходить по кабинетам, уговаривать, упрашивать, но вариантов нет, — резюмировал Олег Липин.

Ранее «Ридус» рассказывал историю жителя Новоалтайска, добирающегося на работу на настоящем БТР. Примечательно, что, в отличие от Олега, герой предыдущего материала не встретил никаких трудностей с постановкой транспортного средства на государственный учет.

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