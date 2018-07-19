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Пассажирский самолет приземлился «на брюхо» после отказа шасси

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© Twitter.com

В Мьянме пилот Национальной авиакомпании успешно посадил пассажирский самолет в аэропорту города Мандалай после отказа переднего шасси, сообщает BBC News.

Лайнер Embraer 190 сел «на брюхо», однако никто из 89 пассажиров не пострадал. Примерно 25 секунд самолет тормозил носом на взлетно-посадочной полосе.

По данным авиакомпании, капитан Мят Мо Аунг, подлетая к пункту назначения, обнаружил, что невозможно выпустить переднее шасси. Тогда он дважды облетел аэропорт, чтобы выработать топливо, после чего начал посадку.

«Пилот проделал большую работу», — заявил министр транспорта Мьянмы Вин Хант.

Это второй за последнюю неделю инцидент с самолетом в Мьянме: в среду 8 мая лайнер компании Biman Bangladesh Airlines совершил жесткую посадку в аэропорту Янгона. Из-за плохой погоды он выкатился за пределы ВПП, тогда пострадали не менее 17 человек.

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