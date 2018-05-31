В центре Петербурга произошла массовая драка футбольных фанатов
- 12 мая 2019, 19:42
- Александр Юрьев, журналист «Ридуса», отдел новостей
В центре Санкт-Петербурга днем в воскресенье, 12 мая, несколько десятков футбольных фанатов московского ЦСКА и петербургского «Зенита» устроили драку, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
По его словам, нескольких участников потасовки задержала полиция.
«По имеющимся данным, в драке участвовали более 100 человек с обеих сторон», — отметил собеседник агентства.
Ранее в ночь на 12 мая еще одна драка футбольных болельщиков произошла в Петербурге возле Казанского собора
В потасовке участвовали около 20 человек фанатов ЦСКА и «Зенита». После драки оппоненты пожали друг другу руки, отмечает ФАН.
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